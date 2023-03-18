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Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı

Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa evinde HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı.

Kasımpaşa'nın golü 29. dakikada Fall ile gelirken, Ümraniyespor'a beraberliği getiren golü ise 41. dakikada penaltı vuruşundan Mrsic attı.

Bu sonuçlarla Kasımpaşa puanını 26 yaparken Ümraniyespor ise puanını 22 yaptı.

Kasımpaşa bir sonraki maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ümraniyespor ise sonraki maçında evinde Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada maçtaki ilk tehlike Ümraniyespor kalesinde yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Fall'ın ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önünde yükselen Golizadeh kafayı vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.

4. dakikada Kasımpaşa bir kez daha etkili geldi. Mounir'in pasında sağ kanatta topla buluşan Fabiano, çaprazdan ceza sahasına girip, sol ayağıyla sert vurdu ancak savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

19. dakikada Geraldo'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir, son çizgiye inip penaltı noktası üzerindeki Geraldo'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti.

29. dakikada maçta ilk golü Kasımpaşa buldu. Orta sahada topla buluşan Golizadeh'in ara pasında ceza sahasına hareketlenen Fall, rakibinden sıyrılıp kale sahası önünde sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada HangiKredi Ümraniyespor penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Gheorghe çaprazdan ceza sahasına girip kale sahasına ortaladı. Bu noktada Epureanu, Eyyseric'in müdahalesi sonrasında yerde kalırken, hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

41. dakikada kullanılan penaltı atışında Mrsic, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skoru eşitledi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti.

50. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Hajradinovic'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Fall, sağdan ceza sahasına girer girmez sert vurdu ancak kaleci Orkun bu pozisyonda gole izin vermedi.

59. dakikada soldan kazanılan korner atışını Mounir kullandı. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Yasin Özcan kafayı vurdu ancak savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

85. dakikada Eyyseric'in sağdan kullandığı kornerde kale sahası çizgisi üzerinden yükselen Aytaç Kara kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla direğin üzerinden auta gitti.

Karşılaşma ilk yarıda atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

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