Avrupa kupalarına katılmak isteyen Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de kalmak için çaba gösteren Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Bursaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son hafta deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, Bursaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

KASIMPAŞA - BURSASPOR

SAAT: 20:30

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Karim Hafez, Trezeguet, Perica

YEDEKLER: Eray, Scuffet, Özgür, İlhan, Hasan, Azad, Eren, Khalili

TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Denizli

BURSASPOR: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Saivet, Latovlevici, Lima, Yusuf, Sakho

YEDEKLER: Ataberk, Vergini, Onur, Burak, Shehu, Furkan, Tunay, Umut Nayir, Kubilay

TEKNİKDİREKTÖR: Mesut Bakkal

Kasımpaşa ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig2de 20. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 6 maçı Kasımpaşa kazanırken Bursaspor 10 galibiyet elde etti. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor, Kasımpaşa deplasmanında çıktığı son 6 Süper Lig maçından sadece bir kez 3 puanla ayrılabildi. Söz konusu tek galibiyetini Ekim 2015'te 1-0'lık skorla elde eden yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa'ya daha sonra 3 kez yenildi, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU