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Kasımpaşa - Bursaspor | CANLI YAYIN

Kasımpaşa - Bursaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kümede kalmak için uğraşan Bursaspor'u konuk ediyor

Kasımpaşa

Avrupa kupalarına katılmak isteyen Mustafa Denizli yönetimindeki Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de kalmak için çaba gösteren Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Bursaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de 4 maçlık yenilmezlik serisinin ardından son hafta deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan lacivert-beyazlılar, Bursaspor karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

KASIMPAŞA - BURSASPOR

SAAT: 20:30
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
YAYIN: beIN SPORTS 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Karim Hafez, Trezeguet, Perica
YEDEKLER: Eray, Scuffet, Özgür, İlhan, Hasan, Azad, Eren, Khalili
TEKNİKDİREKTÖR: Mustafa Denizli

BURSASPOR: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Aytaç, Saivet, Latovlevici, Lima, Yusuf, Sakho
YEDEKLER: Ataberk, Vergini, Onur, Burak, Shehu, Furkan, Tunay, Umut Nayir, Kubilay
TEKNİKDİREKTÖR: Mesut Bakkal

Kasımpaşa ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig2de 20. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 6 maçı Kasımpaşa kazanırken Bursaspor 10 galibiyet elde etti. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bursaspor, Kasımpaşa deplasmanında çıktığı son 6 Süper Lig maçından sadece bir kez 3 puanla ayrılabildi. Söz konusu tek galibiyetini Ekim 2015'te 1-0'lık skorla elde eden yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa'ya daha sonra 3 kez yenildi, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

KASIMPAŞA RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU

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