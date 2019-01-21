Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Ligin ilk yarısını 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, 18. hafta mücadelesinde sahasında Karadeniz temsilcisiyle karşı karşıya geliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan maçtan Kasımpaşa 3-2 galip ayrılmıştı.

KASIMPAŞA - ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Recep Tayyip Erdoğan Stadı

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 2

SAKATLAR: Khalili, İlhan, Eray / Musa

CEZALI: Edouk, Diagne

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Özgür, Josue Sa, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Trezeguet, Koita

YEDEKLER: Eray, Scuffet, Çağtay, Veigneau, Sadiku, Hasan, İlhan, Heintz, Azad

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Denizli

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Talbi, Abdullah, Petrucci, Boldrin, Saadane, Samudio, Umar, Mehmet, Orhan, Vedat

YEDEKLER: Cihan, Mustafa, Brabec, Moroziuk, Abarhoun, Çınar, Musa, Koray, Nakoulma, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

DİAGNE VE EDUOK CEZALI

Kasımpaşa'da Mbaye Diagne ile Samuel Eduok, kart cezaları nedeniyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemiyor. Lacivert-beyazlı takımda Veysel Sarı, Tarkan Serbest, David Pavelka ve Fode Koita ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kartı bulunan 4 futbolcu, Çaykur Rizespor maçında kart görmeleri halinde 19. haftadaki Medipol Başakşehir karşılaşmasında görev yapamayacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU