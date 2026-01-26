Habertürk
Habertürk
        Kasımpaşa'da Attila Szalai'nin sözleşmesi feshedildi - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa'da Attila Szalai'nin sözleşmesi feshedildi

        Kasımpaşa Macar stoper Attila Szalai'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:25 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:25
        Kasımpaşa'da Szalai'nin sözleşmesi feshedildi
        Kasımpaşa'nın sezon başında Hoffenheim'dan kiralık kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin Türkiye'deki ikinci dönemi kısa sürdü.

        İstanbul ekibi deneyimli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Szalai, Trendyol Süper Lig'de bu sezon lacivert-beyazlı formayla 15 maça çıktı.

