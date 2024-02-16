Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 1-1 (MAÇ SONUCU) Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği Haliç derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa Nuno Da Costa ile öne geçerken, Karagümrük bu gole Eysseric ile yanıt verdi.

Habertürk Giriş: 16.02.2024 - 19:07 Güncelleme: 16.02.2024 - 22:35 facebook

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