Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük'ün karşı karşıya geldiği Haliç derbisi 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa Nuno Da Costa ile öne geçerken, Karagümrük bu gole Eysseric ile yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük, Haliç derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Ev sahibi Kasımpaşa, 11. dakikada Nuno Da Costa'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk ekip Karagümrük, 38. dakikada eski Kasımpaşalı Eysseric'in ceza sahası dışından attığı golle eşitliği yakaladı: 1-1.
KASIMPAŞA'NIN GALİBİYET GOLÜ VAR'A TAKILDI!
Lacivert-beyazlılar, 79. dakikada Winck ile bir kez daha öne geçerken, Brezilyalı futbolcunun attığı gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
Ligde üç maç sonra puan kaybeden ve yenilmezlik serisi 4 maça çıkan 5. sıradaki Kasımpaşa puanını 39'a yükseltti.
Deplasmanda 7 maç sonra puanla tanışan 14. basamaktaki Karagümrük ise puanını 28 yaptı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 88 Yunus Emre Gedik), Gökhan Gül (Dk. 61 Sadiku), Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan (Dk. 75 Rochinha), Da Costa
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis (Dk. 90+2 Feghouli), Bertolacci (Dk. 72 Rohden), Emre Mor (Dk. 78 Can Keleş), Eysseric, Mendes (Dk. 90+2 Marcao), Güven Yalçın (Dk. 78 Lasagna)
Goller: Dk. 11 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 38 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 69 Porozo, Dk. 71 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 78 Emre Mor, Dk. 84 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)