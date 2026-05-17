        Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Süper Lig'de son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, topladığı 77 puanla geçen hafta şampiyonluğunu ilan etti. Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde, Kasımpaşa - Galatasaray maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı izle bilgisi...

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 18:24 Güncelleme:
        Kasımpaşa - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti. Mücadele için geri sayım sürerken, Kasımpaşa - Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa - Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

        Kasımpaşa - Galatasaray maçı 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

        KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        GALATASARAY'DA 3 EKSİK

        Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

        Geçen hafta oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nijeryalı Victor Osimhen ve sakatlıkları bulunan Brezilyalı Gabriel Sara ile Kolombiyalı Yaser Asprilla, Kasımpaşa karşısında görev alamayacak.

        BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 4 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

        Dış sahadaki 16 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 15 kez topu ağlarından çıkardı.

        Galatasaray, söz konusu yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Samsunspor karşısında yaşadı.

        İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i...

        Günay, Sacha Boey, Singo, Kaan, Eren, İlkay, Nhaga, Sallai (Can Armando), Ahmed, Noa Lang, Icardi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
