Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlıyor.
KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR: 3-0 (6' Koita, 12' Sarlija, 30' Ndongala)
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
SAAT: 13:30
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: BeIN Sports 1
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Ndongala, Koita
YEDEKLER: Muratcan, İlhan, Tarkan, Gohou, Quaresma, Berk, Anıl, Fernandes, Doğucan, Yusuf
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
KAYSERİSPOR: Lung,Kvrzic, Diego, Sapunaru, Emre Taşdemir, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Djedje, Henrique, Kravets
YEDEKLER: İsmail, Hasan Hüseyin, Emre, Aksel, Mert, Yasir, Rienstra, Oğuzhan, Enver, Situm
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
MAÇTAN NOTLAR
Ligde çıktığı son 2 maçta 4 puan toplayan Kasımpaşa, 18'inci ve son basamakta yer alan Hes Kablo Kayserispor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 20 puanla 16. sırada girdi.
Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret Sadiku ve Tomas Brecka, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.
20. RANDEVU
Kasımpaşa ile Kayserispor, lig tarihinde dana önce 19 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Kasımpaşa 3 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet aldı. 7 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı.
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