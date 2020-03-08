Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Kayserispor'u ağırlıyor.

KASIMPAŞA - KAYSERİSPOR: 3-0 (6' Koita, 12' Sarlija, 30' Ndongala)

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

SAAT: 13:30

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: BeIN Sports 1

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Ndongala, Koita

YEDEKLER: Muratcan, İlhan, Tarkan, Gohou, Quaresma, Berk, Anıl, Fernandes, Doğucan, Yusuf

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

KAYSERİSPOR: Lung,Kvrzic, Diego, Sapunaru, Emre Taşdemir, Campanharo, Mesanovic, Mensah, Djedje, Henrique, Kravets

YEDEKLER: İsmail, Hasan Hüseyin, Emre, Aksel, Mert, Yasir, Rienstra, Oğuzhan, Enver, Situm

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

MAÇTAN NOTLAR

Ligde çıktığı son 2 maçta 4 puan toplayan Kasımpaşa, 18'inci ve son basamakta yer alan Hes Kablo Kayserispor'u mağlup ederek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 14'ünü kaybeden Kasımpaşa, haftaya 20 puanla 16. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlıkları süren Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret Sadiku ve Tomas Brecka, sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

20. RANDEVU

Kasımpaşa ile Kayserispor, lig tarihinde dana önce 19 kez birbirlerine rakip oldu. Söz konusu maçlarda Kasımpaşa 3 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet aldı. 7 müsabakada da kazanan taraf çıkmadı.