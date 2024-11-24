Kasımpaşa, Sivas'ta mahsur kaldı!
Kasımpaşa, Sivasspor maçının ardından hava koşullarının kötü olması nedeniyle Sivas'ta mahsur kaldı. Havaalanı ya da karayolundaki sorun çözülmezse İstanbul temsilcisi bu gece Sivas'ta kalacak
Kasımpaşa, Sivasspor maçının ardından hava koşullarının kötü olması nedeniyle Sivas'ta mahsur kaldı.Sivas Nuri Demirağ Havalimanı pistinin kardan dolayı buz tutması sonucu uçak iniş ve kalkışlarının yapılmadığı öğrenildi.
Kasımpaşa'yı İstanbul'a getirecek olan özel uçak bu nedenle Kayseri Havaalanına indi ancak Sivas-Kayseri karayolu da kapalı olduğu için Kasımpaşa kafilesi Kayseri'ye gidemedi.
Tekrar otele dönen kafile yolun açılmasını bekliyor. Havaalanı ya da karayolundaki sorun düzelmezse Kasımpaşa takımı bu gece Sivas'ta kalacak.