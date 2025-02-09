Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz kırmızı kart gördü!
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz, gelecek hafta Fenerbahçe maçında takımın başında yer alamayacak.
Giriş: 09.02.2025 - 14:44 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:44
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Rizespor karşılaşmasının 38. dakikasında kırmızı kart gördü.
Burak Yılmaz, 38. dakikada oyun alanından çıkmadan topa müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.
Kasımpaşa, ligde bir sonraki haftada Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Burak Yılmaz, bu maçta takımın başında yer alamayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ