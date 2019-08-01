Kasımpaşa, Vardar'a kaybetti

Kasımpaşa, 2019-2020 Sezonu Avusturya kampı üçüncü ve son hazırlık maçında FK Vardar ile karşılaştı.
Lacivert-beyazlılar, Avusturya kampında oynanan maçta sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Makedon ekibinin golü 55. dakikada Djemal İbisi’den geldi.
Kasımpaşa: Ramazan (45’ Enes),Popov (72’ Onur),Veysel, Jorge (72’ Uğurcan),Hafez (45’ Veigneau),Aytaç, Pavelka, Khalili (45’ Hajradinovic),İlhan (45’Thiam),Yusuf (72’ Azad),Koita
Yedekler: Enes Sarı, Onur Ural, Furkan Çetinkaya, Uğurcan Yazğılı, Tobias Heintz, Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Azad Toptik, Thiam Mame
FK Vardar: Gacevski, Tosevski, Sarafimov, Novak, Junior, Nacdovski, Micevski, Bradorovski, Avramoski, Cvetanovski, İbisi
Yedekler: İliç, Kolevski, Omeregiç, Velkovski, Mustafa, İgnatov, Dimovski, Adem Ali, Trajcevski, Navmcevski, Gcukovski, Rediepi, Andov
Gol: 55’ Djemal İbisi (FK Vardar)
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