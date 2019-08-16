Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak için en önemli konuların başında trafik ve kasko sigortaları geliyor. Ülkemizde trafik kazaları ne yazık ki her geçen gün artıyor. Bu noktada trafikte başımıza gelebilecek olası risklere karşı bizi güvence altına alan araç sigortalarının neleri kapsadığını ve ne tür ayrıcalıklar sağladığını bilmemiz daha da önemli hale geliyor. Trafik ve Kasko sigortalarıyla ilgili detaylı bilgileri Güneş Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emre Bayram ile konuştuk.

Bayram'ın dikkat çektiği en önemli nokta kaskonun çarpmadan ferdi kazaya, kemirgen hayvanların vereceği zarardan sel ve su baskınına kadar birçok riski teminat altına alan bir ürün olması. Aynı zamanda primin tek önemli nokta olmadığını ifade eden Bayram, müşterilerinin onarımlarını Türkiye’nin hemen her ilinde hizmet veren Güneş Dost servislerinde yapmaları durumunda yüzde 25’e varan fiyat avantajına sahip olduğunu ve ve aynı zamanda garantili servis hizmetinden de faydalanabildiğini dile getirdi. Bayram, sorularımıza şu yanıtları verdi:

-Öncelikle sürücüler tarafından çok fazla karıştırılan kasko ve trafik sigortaları arasındaki fark tam olarak nedir?

Kasko ve trafik sigortaları birbirinden ayrı, fakat birbirlerini tamamlayan iki sigorta türüdür. Kısaca bahsetmek gerekirse; trafik sigortası; Karayolları Trafik Kanunu gereğince yaptırılması zorunlu olan bir ürün. Bu sigorta türü; trafikte başımıza gelebilecek herhangi bir kaza halinde karşı tarafın malına ya da canına verilen zararı belirli sınırlar dahilinde karşılıyor. Trafik sigortaları zorunlu olması nedeniyle ülkemizdeki en yaygın sigorta çeşitlerinden biri olmasının yanı sıra 3'üncü şahıslara verilen maddi ve bedensel hasarları, limitler dahilinde teminat altına almasından dolayı da aynı zamanda bir sorumluluk sigortası özelliğine de sahiptir.

KASKO ARACINIZIN TÜM ZARARINI KARŞILAR

Kasko sigortası ise, aracın kaza yapması, yanması ve çalınması gibi birçok önemli riski güvence altına alan bir sigorta türüdür. Herhangi bir zorunluluğu bulunmuyor. Fakat Güneş Sigorta olarak tüketicilere kasko poliçesi yaptırıp önceden önlem alarak trafikte başlarına gelebilecek olası riskler sonucunda meydana gelen hasarı en aza indirmelerini öneriyoruz. Kasko sigortasının en önemli özelliği;kaza durumlarında ait olduğu aracın zararlarının karşılanmasıdır. Bu ürün ile poliçe limitleri doğrultusunda hasarın bir kısmı ya da tamamı karşılanır.

-Kasko Sigortası oldukça geniş kapsamlı bir ürün. İçerisinde birçok teminatı barındırıyor. Bu özellik kasko fiyatlarına nasıl yansıyor?

Kasko poliçeleri dediğiniz gibi çarpmadan ferdi kazaya, kemirgen hayvanların vereceği zarardan sel ve su baskınına kadar birçok riski teminat altına alan bir ürün. Aynı zamanda bu ürün müşterilerin isteğine bağlı olarak mini onarım hizmeti, aracın arıza veya kaza yapması sonucunda kiralık araç verilmesi, acil durumlarda 7/24 hizmet veren yardım hizmetleri, hasar esnasında lastik değişimi, ambulans temini gibi çok çeşitli asistans hizmetleri de kapsıyor. Güneş Sigorta olarak en önemli önceliğimiz; segmente ettiğimiz kasko ürünlerimizle her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünleri müşterilerimize sunabiliyor olmamızdır. Kasko ürünlerinde primin düşük olması tek tercih sebebi olmamalı, tüketiciler ihtiyaçlarına en uygun olacak teminatları belirleyerek kasko poliçesi satın almalılar. Bu doğrultuda ihtiyaca göre, daha kısıtlı teminatlar veya düşük limitli ek teminatlar tercih edilirse fiyat avantajı da yakalanmış olur. Bu kapsamda geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizden biri olan Güneş Dost Kasko ile; sigortalılarımızı onarımlarında Türkiye’nin hemen her ilinde hizmet veren Güneş Dost servislerimize yönlendiriyoruz, bunun karşılığında müşterilerimiz yüzde 25’e varan fiyat avantajına sahip oluyor ve aynı zamanda garantili servis hizmetinden de faydalanabiliyorlar.

BEKLENMEDİK DURUMLARDA YARDIM HİZMETİ VAR

-Kasko sigortaları ile hangi durumlarda ne gibi ayrıcalıklar sağlıyorsunuz?

Kaskodaki güvence kapsamını poliçedeki teminatlar belirliyor. Bu noktada hizmetlerimiz kaza yada arıza, benzin bitmesi, lastik patlaması gibi beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında devreye giriyor. 7/24 saat hizmet veren telefonumuzdan bize ulaşan sigortalılarımız ihtiyaç duydukları her konuda bizden destek alabilirler. Aracın servise çekilmesi, kurtarılması, en yakın benzinciye çekilmesi, lastik değiştirilmesi, yedek parça temini ve ulaştırılması, oto kapı kilit hizmeti, yola devam etmesi gereken kişilere profesyonel sürücü ve araç temini gibi pek çok önemli teminatı müşterilerimize sunabiliyoruz.

DOLU HASARI ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR

-Ülkemizde küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle son yıllarda dolu, fırtınaya da sel baskını gibi doğal afetlerde daha çok artış yaşandığını görüyoruz. Kasko sigortası doğal afetler sonucunda oluşan hasarlara karşı sigortalıya ne gibi bir destek sağlıyor?

Doğal afetler sonucunda meydana gelen katastrofik hasarlara karşı müşterilerimizi şirketimizin anlaşmalı olduğu alanında uzman servislerimize yönlendiriyoruz. Sigortalılarımıza herhangi bir ücret yansıtmadan araç onarımlarını gerçekleştirip, araçlarını kendilerine teslim ediyoruz. Aynı zamanda bu tür hasarlar sonrasında sigortalılarımızın hasarsızlık indirimi de bozulmuyor.

İKİ YAŞ ÜZERİ ARAÇLARI KAPSIYOR

-Güneş Dost Kasko ve Servis hizmetleri nedir? Sigortalılara ne gibi avantajlar sağlıyor?

Güneş Dost servislerimiz; Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde hizmet veren yaygın ağı ile;hasarınızı doğru methodla ve doğru zamanda onaran, onarım süreçleri gerek tarafımızca gerekse tarafsız, bağımsız sigorta eksperlerince kontrol edilen, orijinal yedek parça kullanan, standartları yüksek tasarruflu servislerdir. Olası bir hasar durumunda bu servislerimizden hizmet alacak olan müşterilerimize özel olarak oluşturduğumuz Güneş Dost Kasko ise; kaliteli hasar hizmetinin yanı sıra sigortalılarımıza önemli oranda fiyat avantajı sağlıyor. İki yaş ve üzeri otomobil ve hafif ticari araçları kapsayan bu ürünümüzü seçen sigortalılarımız daha düşük prim ödeyerek aynı poliçeye sahip oluyor.