Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?







Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alıyor. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılıyor yani kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekiyor.

Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturuyor. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası gibi teminatlarda ek poliçelerle veriliyor.