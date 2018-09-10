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Kasko sigortasında bilinmesi şart olan konular

Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir? Kasko Sigortası’nda aracın pert/ağır hasarlı olması halinde veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir? Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?

10.09.2018 - 20:35 | Güncelleme:
Kasko Sigortası ile Trafik Sigortası arasındaki fark nedir?


Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına alıyor. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.
Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılıyor yani kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekiyor.
Şirketler, teminatların geliştirilmesi amacıyla paket poliçeler de oluşturuyor. İşte bu kapsamda, kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası,  Ferdi Kaza Sigortası, Seyahat Araç Destek Sigortası  gibi teminatlarda ek poliçelerle veriliyor.
 
Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir. 

Kasko Sigortası’nda aracın pert/ağır hasarlı olması halinde veya çalınması durumunda kasko poliçesinde yazan sigorta bedeli mi ödenir?
1.4.2013 tarihinde yürürlüğe giren Kasko Sigortası Genel Şartları’nda Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer verilecek, bu yönde bir belirleme bulunmaması ya da belirlemenin somut olmaması durumunda Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanacak liste esas alınacaktır.
Bu düzenleme ile birlikte hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacağı yönünde poliçeye not düşülmesi yönünde bir irade kullanılmış ve genel şart metninden eksik sigorta ve aşkın sigortaya ilişkin hükümler çıkartılmıştır.

Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?
Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.

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