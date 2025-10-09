Kaspersky büyük dil modeli güvenliğine odaklanan eğitim programı başlattı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen kurs, büyük dil modellerinin güvenli kullanımına yönelik artan ihtiyaçlara yanıt vermek üzere tasarlandı.

LLM'lerin kullanımının artmasıyla birlikte, şirketlerin yapay zeka sistemlerini geliştirme ve yönetme biçimlerinde önemli dönüşümler yaşanıyor. Ancak bu süreç, aynı zamanda yeni ve karmaşık güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Kaspersky'nin geçen yıl gerçekleştirdiği araştırmaya göre, şirketlerin yarısından fazlası altyapılarında yapay zeka ve Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerini kullanmaya başladı.

Bu teknolojiler kurumsal sistemlere ve süreçlere giderek daha fazla entegre oldukça, bunların nasıl hedef alınabileceğini, siber saldırılar için hangi güvenlik açıklarının kullanılabileceğini ve bunlara karşı nasıl savunma yapılabileceğini anlamak artık isteğe bağlı bir konu değil, siber güvenlik uzmanları için hayati bir beceri haline geldi.

GERÇEK SENARYOLARLA PRATİK EĞİTİM

Bu ihtiyacı karşılamak için Kaspersky, ünlü Siber Güvenlik Eğitimi portföyünü LLM'lerin güvenliğine adanmış yeni bir çevrimiçi kursla genişletti.

Yeni gelişmekte olan bu alanda sağlam bir temel sağlamak için tasarlanan kurs, profesyonellere güvenlik açıklarını değerlendirme, etkili savunma önlemleri uygulama ve yapay zeka sistemleri tasarlama konusunda uzmanlık kazandırıyor. Katılımcılar, gerçek hayattan örnekler ve pratik ödevlerle uğraşarak, sağlam güvenlik önlemleri uygulama ve LLM tabanlı uygulamaların dayanıklılığını artırma becerilerini geliştirebiliyor. Eğitim, yaklaşık yirmi yıllık yapay zeka ve siber güvenlik deneyimine sahip Kaspersky Yapay Zeka Teknoloji Araştırma Merkezi uzmanlarının katkılarıyla hazırlandı. Kaspersky Araştırma Geliştirme Grubu Müdürü Vladislav Tushkanov tarafından yönetilen program, ilgi çekici video dersler, pratik laboratuvar çalışmaları ve etkileşimli alıştırmalar aracılığıyla katılımcılara ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sunuyor. Programda katılımcılara, jailbreak, prompt injection ve token smuggling gibi istismar yöntemlerine karşı savunma stratejilerini öğrenme imkanı verirken, model ve sistem düzeyinde pratik savunma stratejileri geliştirilmesini sağlıyor. Eğitim, LLM güvenliğini değerlendirmek ve geliştirmek için yapılandırılmış çerçeveler uygulanıyor.