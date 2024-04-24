Kastamonu'da orman yangını
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Giriş: 24.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:34
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.
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Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
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Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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