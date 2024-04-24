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        Kastamonu'da orman yangını

        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:34
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde fırtınanın etkisiyle enerji nakil hattından çıkan kıvılcım, ormanlık alanda yangına neden oldu.

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        Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

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        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğanyurt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

        #kastamonu
        #orman yangını
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