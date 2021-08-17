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Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdiklerini açıkladı.

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 17, 2021

Bakan Dönmez'in Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."