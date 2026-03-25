        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da yediği lokum boğazına yapışan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da yediği lokum boğazına yapışan adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kastamonu'da teravih namazı çıkışı ikram edilen lokumdan yiyen 71 yaşındaki Aydın Kalaycı, nefes alamayarak fenalaştı. Kalbi duran Kalaycı, sağlık ekiplerinin müdahalesi ve uzun süren kalp masajıyla yeniden hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Kalaycı, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Lokum boğazına yapıştı, öldü

        Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğazına yapışan lokumun solunum yolunu tıkadığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        İKRAM EDİLEN LOKUMDAN YEDİ

        AA'daki habere göre olay; Kastamonu'nun Abana ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde ikamet eden Aydın Kalaycı (71), 17 Mart'ta teravih namazı çıkışında ikram edilen lokumdan yedi. Bir süre sonra nefes alamayarak fenalaşan Kalaycı'nın kalbi durdu.

        SAĞLIK EKİBİ TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapılan müdahaleyle boğazındaki lokum çıkarılarak kalbi çalıştırılan Kalaycı, ambulansla Abana İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        40 DAKİKALIK KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

        Hastanede tekrar kalbi duran ve burada yaklaşık 40 dakika boyunca yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen Kalaycı, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Yoğun bakım ünitesinde süren yaşam mücadelesini kaybeden Kalaycı'nın cenazesi, Abana'daki Atmeydanbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Nevşehir'de eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

        

