Kastamonu'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kastamonu'da M.A.E'nin kullandığı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için otomobilin yanına gitti.

O sırada aynı yolda ilerlerken kontrolden çıkan A.Ö. idaresindeki otomobil, önce M.A.E'nin kullandığı araca ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da park halindeki E.K'ye ait otomobile çarptı.

1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre, kazada sürücülerden A.Ö. ve M.A.E. ile yardım etmek için kaza yerine gelen E.V, Ş.A, Ö.B. ve İ. B. yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.