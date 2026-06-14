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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da zincirleme kaza: 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Kastamonu'da zincirleme kaza: 6 yaralı

        Kastamonu'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 06:18 Güncelleme:
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        Kastamonu'da zincirleme kaza: 6 yaralı
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        Kastamonu'da M.A.E'nin kullandığı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşlar yardım için otomobilin yanına gitti.

        O sırada aynı yolda ilerlerken kontrolden çıkan A.Ö. idaresindeki otomobil, önce M.A.E'nin kullandığı araca ve yardım etmeye çalışan vatandaşlara, ardından da park halindeki E.K'ye ait otomobile çarptı.

        1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre, kazada sürücülerden A.Ö. ve M.A.E. ile yardım etmek için kaza yerine gelen E.V, Ş.A, Ö.B. ve İ. B. yaralandı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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