Kastamonu'da olay, 19 Ağustos 2024 tarihinde Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kabuk (53) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Ozan Kabuk (30) arasında tartışma çıktı.

BIÇAK DARBELERİYLE CAN VERDİ İHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla kendisini korumak istediği sırada oğlu Ozan Kabuk’u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI BABA TUTUKLANDI Olayın ardından baba Ayhan Kabuk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba tutuklandı. Sanık hakkında açılan davada karar verildi.

"ALKOL KOMASINA GİRECEKTİ" Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada son kez kendisini savunan Kabuk, "Oğlum, alkol ve uyuşturucu tedavisi görüyor. Arkadaş ortamından uzaklaşsın, değişiklik olsun diye memleketimize oğlumu getirdim. Birkaç gün hem hava değişikliği olsun hem de ortamı değişsin hem de arkadaş ortamından uzaklaşsın istedik. Gece geç saatlerde tekrar alkol almaya başladı. Alkol komasına girecekti.