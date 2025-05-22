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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu haberleri | Oğlunu öldüren babaya 'ağır tahrik' ile 15 yıl hapis | Son dakika haberleri

        Oğlunu öldüren babaya 'ağır tahrik'le 15 yıl!

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu bağımlısı oğlu 30 yaşındaki Ozan Kabuk'u tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren 53 yaşındaki babası Ayhan Kabuk, "ağır tahrik hükümleri" uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:15 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:15
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        Oğlunu öldüren babaya 'ağır tahrik'le 15 yıl!
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        Kastamonu'da olay, 19 Ağustos 2024 tarihinde Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kabuk (53) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Ozan Kabuk (30) arasında tartışma çıktı.

        BIÇAK DARBELERİYLE CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla kendisini korumak istediği sırada oğlu Ozan Kabuk’u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI BABA TUTUKLANDI

        Olayın ardından baba Ayhan Kabuk, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan baba tutuklandı. Sanık hakkında açılan davada karar verildi.

        "ALKOL KOMASINA GİRECEKTİ"

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada son kez kendisini savunan Kabuk, "Oğlum, alkol ve uyuşturucu tedavisi görüyor. Arkadaş ortamından uzaklaşsın, değişiklik olsun diye memleketimize oğlumu getirdim. Birkaç gün hem hava değişikliği olsun hem de ortamı değişsin hem de arkadaş ortamından uzaklaşsın istedik. Gece geç saatlerde tekrar alkol almaya başladı. Alkol komasına girecekti.

        "ÇOK PİŞMANIM ÇOK ÜZGÜNÜM"

        Alkol almasını engellemek istedik. Bunun üzerine tartışma çıktı. Üzerime yürüdü. Ben de mutfaktan kendimi koruma amaçlı bıçak aldım. Amacım da sadece korkutmaktı. Öldürme gibi bir kastım yoktu. Bıçağı rast gele salladım, o da oğluma geldi, çok pişmanım, çok üzgünüm, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

        15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, 'kasten öldürme' suçunu ağır tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanık Ayhan Kabuk’u, 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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        #kastamonu
        #Son dakika haberler
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