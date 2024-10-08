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        Tosya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 13:39 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:39
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        Tosya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ömer Kılıç yönetimindeki 37 ES 120 plakalı otomobil, Metal Sanayi Sitesi mevkisinde şarampole yuvarlandı.

        Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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