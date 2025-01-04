Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 122, Ergan'da 95, Konaklı'da 90, Kartalkaya'da 86, Nemrut'ta 83, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 64, Uludağ'da 58, Zigana 54, Saklıkent'te 52, Erciyes'te 50, Çambaşı'nda 44, Sarıkamış ve Murat Dağı'nda 43, Mersivan, Hakkari ve Hesarek'te 41, Denizli'de 36, Yedikuyular'da 33, Ilgaz'da 22, Gevaş Abalı'da 19, Yıldıztepe'de 16, Yalnızçam'da 14, Keltepe'de 6, Ladik Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.