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        Kastamonu'da 3 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 02:01 Güncelleme: 18.01.2025 - 02:01
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        Kastamonu'da 3 hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Çalışmada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.S, "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan L.K. ve "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.G. yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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