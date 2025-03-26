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        Kastamonu'da AFAD ikaz sistemleri için deneme yayını yapılacak

        Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kurulum çalışmaları devam eden ikaz sistemleri için deneme yayınlarının yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:26 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:26
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        Kastamonu'da AFAD ikaz sistemleri için deneme yayını yapılacak
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        Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kurulum çalışmaları devam eden ikaz sistemleri için deneme yayınlarının yapılacağını duyurdu.

        AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ASELSAN tarafından haber alma ve yayma, ikaz ve alarm sisteminin il merkezi ile Azdavay, Cide, Bozkurt, İnebolu ve Tosya ilçelerinde kurulum çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, söz konusu yerlerde 29 Mart'a kadar belediye ses yayın ve merkezi ezan sistemleri üzerinden ikaz alarm işaretleri deneme yayını ve canlı anonsların yapılacağı aktarılarak vatandaşların korku ve paniğe kapılmamaları istendi.

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