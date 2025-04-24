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        Araç Meslek Yüksekokulu öğrencileri kadına yönelik şiddete tiyatro ile dikkat çekti

        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için tiyatro gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:06
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        Araç Meslek Yüksekokulu öğrencileri kadına yönelik şiddete tiyatro ile dikkat çekti
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        Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için tiyatro gösterisi sundu.

        Araç Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte "Kadın değerlidir" temasıyla "Sessizliğin Sesi Ol" adlı tiyatro gösterisi sunuldu. Kadın cinayetleri, kadının toplumdaki yeri sahneye taşındı.

        Araç Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Miraç Aydın, yaptığı konuşmada, kadına şiddetteki farkındalığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Aydın, oyunun öğrenciler tarafından yazıldığını ve sahnelendiğini anlattı.

        Programa, Kaymakam Emrah Bayram, Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan ve kurum müdürleri katıldı.

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