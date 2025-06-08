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        Kastamonu'da çalınan motosiklet Karabük'te bulundu

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinden çalınan motosiklet, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 23:43 Güncelleme: 08.06.2025 - 23:43
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        Kastamonu'da çalınan motosiklet Karabük'te bulundu
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinden çalınan motosiklet, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulundu.

        Tosya'da bir ikametin önünde park halindeki motosikletin çalındığı ihbarı üzerine Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Ekipler başlattığı araştırma sonunda çalıntı motosikletin Karabük'ün Safranbolu ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durumu Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda motosiklet ele geçirildi.

        Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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