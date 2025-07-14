Kastamonu'da çıkan anız yangınında 40 dekar tarım alanı zarar gördü

Yangında tarlalarda bulunan çok sayıda balya da yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Merkeze bağlı Ortaboğaz köyünde tarım arazisinde balya makinesinden çıktığı düşünülen kıvılcım nedeniyle saplar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, kısa sürede ekili alanlara da sıçradı.

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