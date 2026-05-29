Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yakınında meydana geldi. Bilal Sarıkülçe (71) yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile eşi Melahat Sarıkülçe (66) ve Mustafa Külte (63) hayatını kaybederken, Nezahat Külte (62) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Külte, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nezahat Külte'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

KIRIKKALE'DE KAZA: 2 ÖLÜ 7 YARALI

Kırıkkalenin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile karşıdan gelen bir otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.