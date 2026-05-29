Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

        Kastamonu ve Kırıkkale'deki kazalarda 5 kişi öldü 10 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Diğer yandan Kırıkkalede iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 17:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu ve Kırıkkale'de kaza: 5 ölü

        Kaza, öğle saatlerinde Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yakınında meydana geldi. Bilal Sarıkülçe (71) yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile eşi Melahat Sarıkülçe (66) ve Mustafa Külte (63) hayatını kaybederken, Nezahat Külte (62) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Külte, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nezahat Külte'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        KIRIKKALE'DE KAZA: 2 ÖLÜ 7 YARALI

        Kırıkkalenin Karakeçili ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile karşıdan gelen bir otomobil, Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi mevkisinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar

        İzmir'in Buca ilçesinde lunaparka giden vatandaşların eğlencesi kabusa döndü. Peş peşe arızalanan oyuncaklarda onlarca kişi metrelerce yüksekte dakikalarca baş aşağı mahsur kaldı

        #Kastamonu kaza
        #Mustafa Külte
        #Melahat Sarıkülçe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        Karadeniz'de bir Türk gemisi saldırıya uğradı
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        8 ilde sarı kodlu uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya'da cuma namazının ardından açıklamalar
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünde büyük coşku
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırmış! Bir annenin bittiği an!
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        Galatasaray'dan Icardi'ye süre!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Arda Okan’ın kaderi Sallai’ye bağlı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Çocuklarını sevgilisiyle tanıştırdı
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te