Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kastamonu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kastamonu Belediyesini hangi parti kazandı ve Kastamonu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:46 facebook

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