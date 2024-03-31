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        Haberler Gündem Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir?

        Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir?

        Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Kastamonu Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kastamonu Belediyesini hangi parti kazandı ve Kastamonu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kastamonu yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:46
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        Kastamonu Belediye başkan adayları kimlerdir? Kastamonu Belediyesi hangi partide? Kastamonu Belediye başkanı kimdir?
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        Kastamonu BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkanlığını 30621 alınan oy ve %49.55 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu kazanmıştır.

        Kastamonu Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 10

        Milliyetçi Hareket Partisi 7

        Cumhuriyet Halk Partisi 3

        Kastamonu BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        MURAT GÜLEN - BTP Kastamonu Belediye Başkan Adayı KADİR YALÇIN - İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı YAKUP AKYOL - DEM Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı SELAHATTİN BULANIKOĞLU - DSP Kastamonu Belediye Başkan Adayı MUSTAFA BOSTANCI - ZP Kastamonu Belediye Başkan Adayı YÜKSEL AYDIN - MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı SELİM YÜCEL - HKP Kastamonu Belediye Başkan Adayı MUHAMMED CEMİL BALTA - TKH Kastamonu Belediye Başkan Adayı YUSUF ZAİM - MP Kastamonu Belediye Başkan Adayı AYTEN URGANİOĞLU - MEMLEKET Kastamonu Belediye Başkan Adayı HULUSİ ÖZBEK - SP Kastamonu Belediye Başkan Adayı METİN TOPALOĞLU - YENİDEN REFAH Kastamonu Belediye Başkan Adayı ZAHİR KELEŞ - HÜDAPAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı HASAN ŞEŞEOĞULLARI - HAKPAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı HASAN BALTACI - CHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı TAHSİN BABAŞ - AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı MUAMMER KÖKSAL - AP Kastamonu Belediye Başkan Adayı MEFTUN KUTLU - BĞMSZ Kastamonu Belediye Başkan Adayı

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