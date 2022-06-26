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Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu’da korkunç kaza! 2 ölü, 16 yaralı
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Otomobil ile otobüs kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen feci kazada, karşı şeride geçen otomobil, otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, otobüsteki 16 yolcu yaralandı

Kastamonu’da korkunç kaza! 2 ölü, 16 yaralı
Kastamonu’da korkunç kaza! 2 ölü, 16 yaralı
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İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otobüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya D-100 karayolunun Çaykapı köyü mevkisinde İstanbul istikametinden Samsun istikametine gitmekte olan 06 DE 9797 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelmekte olan 28 ABE 309 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile yolcu Miray Sane Etçi olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste yolcu olarak bulunan 16 kişi yaralandı. İHA'nın haberine göre; otobüsteki yolcular ifadelerinde, otomobilin aniden şerit değiştirerek otobüsün bulunduğu karşı şerite geçtiği ve otobüs ile kafa kafaya çarpıştığını bildirdi.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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