Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu’da yaşayan adam evinde düşerek hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Kastamonu’da yaşayan adam evinde düşerek hayatını kaybetti

        Kastamonu'da yaşayan Ahmet Avan'dan haber alamayan yakınları onu yerde hareketsiz halde buldu. Hastaneye kaldırılan Avan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Avan'ın düştükten sonra uzun süre yerde kaldığı ve bu nedenle hipotermi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde düşerek hayatını kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu’nun Cide ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Avan, evinde fenalaşarak düştü. Kendisine 4 gün boyunca ulaşılamayan Avan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        YAKINLARI EVİNE GİTTİ

        DHA'daki habere göre olay; Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana geldi. Ahmet Avan’dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları Avan’ı yerde hareketsiz halde buldu.

        DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Avan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        HİPOTERMİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

        Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Avan’ın düşmesinin ardından uzun süre evde kaldığı ve bu nedenle hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 metrelik buluşma

        NBA'in efsanevi basketbolcusu Shaquille O'Neal'ın Rus model Ekaterina Lisina ile buluşmasıyla ortaya neşeli görüntüler çıktı.

        #Son dakika haberler
        #kastamonu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        ABD Başkanı: Kürtlerin İran'a girmesini istemiyorum
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        Kar erimesi çığ riskine yol açtı! 2 bölgeye uyarı!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Tacın sahibi oldu
        Tacın sahibi oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!