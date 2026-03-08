Kastamonu’da yaşayan adam evinde düşerek hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Cide ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Avan, evinde fenalaşarak düştü. Kendisine 4 gün boyunca ulaşılamayan Avan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YAKINLARI EVİNE GİTTİ

DHA'daki habere göre olay; Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana geldi. Ahmet Avan’dan bir süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek evine gitti. Eve giren yakınları Avan’ı yerde hareketsiz halde buldu.

DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Avan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Avan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HİPOTERMİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Yalnız yaşadığı öğrenilen Ahmet Avan’ın düşmesinin ardından uzun süre evde kaldığı ve bu nedenle hipotermi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.