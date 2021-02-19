Katana'dan bomba gibi parça 0:00 / 0:00

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İlk şarkısı "Yağmurun Altında" ile hızlı bir çıkış yapan ve müzik videosu milyonlarca kez izlenen rapçi Katana, Türkiye’nin en sevilen MMOFPS oyunu Zula’nın kısa süre önce yayınlanan Mardin Haritası için “Dönüyor Dünyam” adlı yepyeni bir şarkıya imza attı.

19 Şubat’ta tüm müzik platformlarında müzik severlerin beğenisine sunulacak etkileyici parça Mardin Haritası’nı tanıtırken, ayrıca Zula’da oyun müziği olarak da yer alacak.

DEV PRODÜKSİYON

İlk şarkısı “Yağmurun Altında” ile YouTube’da 4,5 milyon izlenme sayısına ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Katana’nın yeni şarkısı “Dönüyor Dünyam”, Zula’nın Mardin Haritası için sanatçı tarafından özel olarak bestelendi.

Parçanın Mardin sokaklarında çekilen ve oyun içi gerçek görseller ile bezenen etkileyici klibi için, 50 kişilik bir ekiple büyük bir prodüksiyona imza atıldı. 20 kişilik zengin bir cast ekibinin rol aldığı klibin çekimleri, tamamen çevreye saygılı koşullarda gerçekleştirildi.

Katana’nın Sümer kralı Lugarzergiz’in hayatından esinlenerek yazdığı “Dönüyor Dünyam”, Mardin hakkında Anadolu ezgilerini hissettiren duygulu bir hip-hop trap parçası.

“Dönüyor Dünyam”, 19 Şubat’tan itibaren başta spotify, Deezer, apple music, YouTube olmak üzere 49 farklı müzik platformunda müzikseverlerle buluşacak.

KATANA BİYOGRAFİ

Antalya’da yaşayan Katana, erken yaşlarında rap müzik yapmaya başladı. 15 yaşından beri Türkiye’de önemli bir influencer olan Katana’nın YouTube eğlence kanalında 7 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ana enstrümanları piyano ve gitar olan Katana, önemli müzisyenlerden aldığı şarkı söyleme ve solfej dersleri sayesinde kendini diğerlerinden ayıran Anadolu ezgileri ve hip-hop trap soundunu birleştiren müzik stilini yarattı.

Ailesinden ayrı yetişen ve bir celebrity haline gelen Katana, büyürken iyi bir sese sahip olduğunu farketmesinin ardından, yaşadığı hayatın ve çektiği zorlukları, kendisi için en uygun müzik stili olan hip-hop müziğine aksettirme yeteneği olduğunu keşfetti. Bir süre besteler yaparak repertuvarını henüz yayınlamadığı parçalarıyla zenginleştiren Katana, çıkış yapmak için hazır olacağı zamanı bekledi. 18 gibi oldukça erken bir yaşta kendi müzik şirketini kuran Katana, güçlü ekibiyle birlikte müzik endüstrisi için önümüzdeki uzun yıllar boyunca kendi müziğini üretmeyi planlıyor.

Katana, 2017’den beri YouTube kanalındaki izlenmeleri 1.5 milyarı geçmiş birçok videosu ile de çok popüler bir yüzdür. 2021’in başında kendi çıkışını yapan Katana, takipçilerine bu çıkışı duyurmasının ardından kendi bireysel müzik kanalına 200 bin kadar takipçi çekti. Farkedilir enerjisi ve sanatsal kimliğiyle birleşen ayırdedilebilir soundu, Katana’yı diğer hip-hop sanatçılarından ayırıyor ve müzik kariyerinin olağanüstü bir yolda devam edeceğine şimdiden kanıt oluşturuyor.