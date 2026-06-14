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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Katar: 1 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU

        Katar: 1 - İsviçre: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Katar ile İsviçre, 1-1 berabere kaldı. 17. dakikada Breel Embolo'nun golüyle geriye düşse de 90+4. dakikada Boualem Khoukhi'nin kaydettiği golle beraberliği kurtaran Katar, gruba bir puanla başladı. Üstünlüğü koruyamayan İsviçre de gruba 1 puanla giriş yapan diğer bir takım oldu. Böylece Katar Milli Takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 00:20 Güncelleme:
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        Katar, 90+4'te bir puanı kaptı!

        2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. ABD'nin San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.

        Kırmızı Beyazlılar'ın golünü 17. dakikada penaltıdan Breel Embolo atarken, Katar'a beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Boualem Khoukhi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Katar, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı ve gruba 1 puanla başladı. İsviçre de gruba 1 puanla başlayan diğer bir takım olarak yerini aldı.

        Grubun bir sonraki mücadelesinde İsviçre, Bosna Hersek'la karşılaşacak. Katar, organizasyonun ev sahiplerinden biri olan Kanada'yla kozlarını paylaşacak.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        Honduraslı hakem Said Martinez'in yönettiği mücadelenin 14. dakikasında İsviçre penaltı kazandı.

        17. dakikada beyaz noktanın başına geçen Breel Embolo topu ağlara göndererek İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.

        İlk yarıda başka gol olmayınca İsviçre, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

        İkinci yarıda İsviçre üstün bir oyun sergilese de Katar, 90+4. dakikada Boualem Khoukhi'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

        Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

        Grupta oynanan diğer maçta ise Kanada ile Bosna Hersek 1-1 berabere kalmıştı.

        Stat: San Francisco Bay Area

        Hakemler: Said Martinez, Enrique Lopez, Jesus Ramirez (Honduras)

        Katar: Abunada, Al-Oui (Dk. 60 Al Fathy), Pedro Miguel, Khoukhi, El Amin, Gaber (Dk. 60 Boudiaf), Madibo (Dk. 79 Al-Manai), Laye, Junior (Dk. 88 Heidos), Afif, Abdurisag (Dk. 60 Alaaeldin)

        İsviçre: Kobel, Aebischer (Dk. 66 Rieder), Akanji, Zakaria, Rodriguez (Dk. 89 Muheim), Freuler (Dk. 89 Jashari), Elvedi, Xhaka, Ndoye (Dk. 66 Manzambi), Vargas (Dk. 79 Amdouni), Embolo

        Goller: Dk. 17 Embolo (Penaltıdan) (İsviçre), Dk. 90+4 Khoukhi (Katar)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Abunada, Dk. 23 Gaber (Katar), Dk. 42 Zakaria (İsviçre)

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