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Kategori Mağazacılığı Derneği isim değişikliğine gitti

Perakende sektörünün temsilcilerinden Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD),dernek ismini değiştirerek sektördeki temsiliyetini artırmayı hedeflediğini duyurdu. Yeni ismi 'Zincir Mağazalar Derneği' olarak belirlenen derneğin, gıda dışı modern perakendenin tüm alt kategorilerini kapsayan yapısıyla 320 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil ettiği kaydedildi. Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, "Sektörümüzün gelişiminin önünü açacak her türlü çalışmayı yürütmeye ve üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili tüm paydaşlarla yapıcı görüş alışverişini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi

Kategori Mağazacılığı Derneği isim değişikliğine gitti
HABERTURK.COM

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) isim değişikliğiyle faaliyetlerini 'Zincir Mağazalar Derneği' adı altında sürdürme kararı aldı.

Sektördeki temsiliyetini artırmak ve çalışma alanlarını şekillendirmek için üye yapısının da genişletileceğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, bu amaçla dernek isminde bir değişiklik kararının alındığını, bundan sonra faaliyetlerine Zincir Mağazalar Derneği ismiyle devam edeceklerini ifade etti.

Derneğin yeni yapısıyla gıda dışı modern perakendedeki tüm oyuncuları kapsayan, sorunlara çözüm geliştiren, yeni gelişmeleri ve verimlilik çözümlerini sektör ile buluşturan bir sivil toplum kuruluşu olmayı hedeflediği bildirildi.

Gıda dışı perakende sektörünün önemli oyuncularının Zincir Mağazalar Derneği’nin üyeleri arasında yer aldığını ifade eden Tınastepe, "Derneğimiz, temsil ettiği 50 bin satış noktası, 300 bin çalışan ve 320 milyar TL’lik ciro ile ülke ekonomisi için önemli bir konumda. Bu konumu güçlendirirken, sektörümüzün gelişiminin önünü açacak her türlü çalışmayı yürütmeye ve üyelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili tüm paydaşlarla yapıcı görüş alışverişini sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

2021'DE VERİMLİLİĞE ÖNEM VERECEK

2021 yılının, sektör içinde yeni normalin gereklerine göre yapılanmaların sürdürüleceği ve verimliliğe daha çok önem verileceği bir yıl olacağını vurgulayan Tınastepe, yeni etkinlikler ve projelerle dernek çalışmalarının bu eksene oturtulacağının altını çizdi.

Tınastepe, 26 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenecek OmniChannel Zirvesi ve Ekim ayında planlanan Perakende Teknolojileri Konferansı webinar serisi ile derneğin sektör içinde bilgi paylaşımına yönelik etkinliklerini sürdüreceğini vurguladı.

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