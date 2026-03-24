Celine Dion konser serisi için sahneye dönüyor. 57 yaşındaki Kanadalı şarkıcının gelecek sonbaharda Paris La Défense Arena'da birkaç konser vereceği öğrenildi.

La Presse adlı Kanada gazetesine göre Dion, eylül ve ekim aylarında haftada iki gösteri yapmak üzere 40 bin kişi kapasiteli arenada sahne alacak.

Dion, 2022'de kendisine 'Katı Kişi Sendromu' adı verilen nadir bir nörolojik bozukluk teşhisi konulduğunu duyurdu. Bu hastalık, gövde ve uzuvlarda sertlik ve spazmlara neden olan otoimmün ve nörolojik bir bozukluk olarak tanımlanıyor.

Hastalığı nedeniyle sahnelerden uzak duran Dion, ilk kez 2024 Paris Olimpiyatları açılış konserinde sahneye çıkmıştı.