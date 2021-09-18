Damat ile kayınpeder tartışması cinayetle bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Murat A. (41), bir süredir anlaşmazlık yaşadığı demir ustası kayınpederi Ökkeş Ateymen (66) ile iş yerinde tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre Murat A., tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ökkeş Ateymen, olay yerinde hayatını kaybetti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNİ POLİS ÖNLEDİ

Sesleri duyan komşu esnafın ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Murat A., bu sırada pompalı tüfeği başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından Murat A., etkisiz hale getirildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Elindeki tüfeği polisin aldığı Murat A., hastaneye götürüldü. Murat A.'nın hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, sorgu sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

EŞİ SIĞINMA EVİNDEYMİŞ

Öte yandan Murat A.'nın eşinin kadın sığınma evinde olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.