Katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihraç etti

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlenen bilgilere göre, katılım bankaları geçen yıl 213,9 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi. Bu ihraçların ortalama vadesi 139,9 gün olurken, ihraçların yüzde 99,53'i yönetim sözleşmesine dayalı, yüzde 0,5'i alım satıma dayalı olarak gerçekleştirildiği görüldü.

Söz konusu ihraç tutarının yüzde 90,65’i nitelikli yatırımcıya satış yoluyla yapıldı. Halka arz yoluyla yapılan satışların oranı yüzde 9,33, tahsisli satışların oranı ise yüzde 0,02 oldu.

Geçen yıl en fazla sukuk ihracı 76,3 milyar lira ile Ziraat Katılım Bankası tarafından yapıldı. Albaraka Türk 49,3 milyar lira, Emlak Katılım Bankası 39,7 milyar lira, Vakıf Katılım Bankası 27,1 milyar lira, Türkiye Finans 12,4 milyar lira, Kuveyt Türk 5,6 milyar lira, Dünya Katılım Bankası 2,5 milyar lira ve Hayat Finans 1 milyar liralık sukuk ihracı yaptı.

REKLAM

Son 12 yılda 740,5 milyar liralık sukuk ihracı

İstatistiklerin tutulmaya başlandığı 2013'ten 2025 sonuna kadar toplamda 740,5 milyar liralık sukuk ihracı gerçekleşirken, bu ihraçların ortalama vadesi 140,9 gün oldu.