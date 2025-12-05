Habertürk
        Haberler Magazin Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu

        Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu

        Türkiye'nin her yerinde 92 şubesiyle faaliyet gösteren Katılımevim'in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu

        Giriş: 05.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 05.12.2025 - 11:09
        Yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu
        “Sen de Katıl Derim” diyen Müge Anlı, ev ve araba sahibi olmak isteyenleri Katılımevim’e davet ediyor!

        Türkiye’nin her yerinde 92 şubesiyle faaliyet gösteren Katılımevim, ev, araç ve ticari araç alımlarına yönelik sunduğu avantajlı finansman çözümlerini anlattığı yeni reklam filmiyle izleyici karşısına çıkıyor.

        Ogilvy 4129, Gram İstanbul ve 25 Film imzası taşıyan filmde reklam yüzü olarak Müge Anlı yer alıyor. Türk halkının en güvendiği isimlerden olan Müge Anlı, Katılımevim’in sunduğu çözümleri yalın, anlaşılır ve güçlü bir anlatımla aktarıyor.

        Müge Anlı, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor. Yeni reklam serisinde, Katılımevim’in sunduğu esnek ve avantajlı finansman modelleri; günlük yaşamdan sahneler ve samimi diyaloglar eşliğinde izleyiciyle buluşuyor. Tasarruf Finansman sektöründe her zaman müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ön plana alan Katılımevim ve Müge Anlı iş birliği, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor. Reklam filmleri, ev, araç ya da ticari yatırım hayali kuran herkesi, krediden daha iyi bir alternatifle tanışmaya davet ediyor.

        SEKTÖRDE YAPILAN EN GÜÇLÜ PAZARLAMA İŞ BİRLİĞİ

        Katılımevim markalamasıyla tasarlanan dev stüdyo setinde çok sayıda oyuncunun katkı sunduğu film, diyalogları ve sıcak anlatımıyla Müge Anlı'nın güven veren duruşunu ön plana çıkarıyor. Uzun yıllardır reyting rekorları kıran programı ile televizyonların en çok izlenen programını sunan Müge Anlı ile yapılan reklam iş birliği, Tasarruf Finansman sektöründe pazarlama alanında bugüne dek yapılan en güçlü iş birliği olarak öne çıkıyor.

        YENİ REKLAMLAR YOLDA

        Katılımevim’in Müge Anlı ile çektiği ilk reklam filmi yönetmen Ali Taner Baltacı imzası taşıyor. Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, kampanya süreci ile ilgili şu ifadeleri kullandı: Müge Anlı ile uzun yıllar devam etmesini temenni ettiğimiz bir sürecin ilk adımını atıyoruz. Müge Anlı ile çektiğimiz ilk reklam filmimizle izleyici karşısına çıkarken, devam filmi niteliğindeki yeni reklam filmlerimiz için de çekim sürecini başlattık. Bu süreçte başta Müge Anlı olmak üzere, bizimle beraber yürüyen ajanslarımıza, destekçilerimize ve tüm Katılımevim ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.

        Televizyon, radyo ve tüm dijital medyayı kapsayan kampanya ilerleyen dönemde yayınlanacak devam filmiyle Katılımevim'in hayalleri gerçeğe dönüştüren gücünü kitlelerle buluşturmaya devam edecek.

