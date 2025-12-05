Katılımevim’in yeni reklam yüzü Müge Anlı oldu

“Sen de Katıl Derim” diyen Müge Anlı, ev ve araba sahibi olmak isteyenleri Katılımevim’e davet ediyor!

Türkiye’nin her yerinde 92 şubesiyle faaliyet gösteren Katılımevim, ev, araç ve ticari araç alımlarına yönelik sunduğu avantajlı finansman çözümlerini anlattığı yeni reklam filmiyle izleyici karşısına çıkıyor.

Ogilvy 4129, Gram İstanbul ve 25 Film imzası taşıyan filmde reklam yüzü olarak Müge Anlı yer alıyor. Türk halkının en güvendiği isimlerden olan Müge Anlı, Katılımevim’in sunduğu çözümleri yalın, anlaşılır ve güçlü bir anlatımla aktarıyor.

Müge Anlı, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor. Yeni reklam serisinde, Katılımevim’in sunduğu esnek ve avantajlı finansman modelleri; günlük yaşamdan sahneler ve samimi diyaloglar eşliğinde izleyiciyle buluşuyor. Tasarruf Finansman sektöründe her zaman müşteri memnuniyeti ve güvenilirliği ön plana alan Katılımevim ve Müge Anlı iş birliği, markanın kurumsal duruşunu destekleyen bir iletişim dili sunuyor. Reklam filmleri, ev, araç ya da ticari yatırım hayali kuran herkesi, krediden daha iyi bir alternatifle tanışmaya davet ediyor.