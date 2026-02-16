Katlanabilir Mate X7 Türkiye'de ön satışa sunuldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katlanmış halde 9,5 milimetre kalınlığa sahip olan Huawei Mate X7, açıldığında 8 inç büyüklüğünde Huawei X-True ekran sunuyor. Model, AppGallery üzerinden sunulan uygulamanın tam uyumuyla birleşerek hareket halindeyken bilgisayar seviyesinde bir üretkenlik platformuna dönüşüyor.

Cihazın içinde yer alan XMAGE kamera sistemi, profesyonel fotoğrafçılığı katlanabilir dünyaya taşıyor. True-to-Colour sensörü sayesinde sahneleri insan gözünün gördüğü en doğal renklerle yakalayan Mate X7, rakiplerine oranla ışığı yüzde 127 daha fazla içine çeken telefoto makro lensiyle küçük detayları öne çıkarıyor.

Gücü estetikle birleştiren tasarım, dayanıklılık tarafında da yeni bir referans noktası oluştururken, dış ekran, 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisiyle düşmelere karşı 25 kat daha dirençli hale geliyor. Cihaz ayrıca IP59 sertifikasıyla yüksek basınçlı suya karşı da üst düzey koruma sağlıyor.

Huawei Mate X7'nin Türkiye'de ön satış fiyatı 129 bin 999 lira olarak belirlendi. Ön satış döneminde 99 lira depozito ödeyen kullanıcılar 10 bin 900 lira net indirim hakkı elde ediyor.