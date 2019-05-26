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Katolik eşi yakılmasını istemişti! Çağrı toprağa verildi!

İHA

ABD’de madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden ve katolik olan eşi Evelyn Saldivar'ın yakılmasını talep ettiği Çağrı Üre (31),Güney California’da toprağa verildi

Çağrı İslami usullere göre defnedildi

ABD’de 8 Mayıs'ta madde bağımlısı ve alkollü bir kadının kullandığı aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve 9 Mayıs tarihinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Çağrı Üre, Güney California’da defnedildi. 31 yaşındaki Üre’nin cenazesi, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, başkonsolosluk çalışanları, Güney California Türk Amerikan Derneği (ATA-SC) Başkanı Nilay Nylund, Orange County Türk Amerikan Derneği (OCTAA) üyelerinin yanı sıra bölgede yaşayan Türklerin katıldığı törenle İslami usullere uygun olarak toprağa verildi.



KATOLİK EŞİ İKNA EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre mezarı başında kılınan cenaze namazının ardından Yasin ve Fatiha okunarak defnedilen Üre'nin 3 yıl önce California’ya taşındığı ve iki yıllık evli olduğu öğrenildi. Katolik olan eşi Evelyn Saldivar başta cenazenin yakılmasını istemiş, Los Angeles Başkonsolosluğu'nun çabaları ve Türk Amerikan toplumunun kendisi ile konuşması ve cenaze masraflarının karşılanması ile İslami usullere uygun olarak defnedilmesini kabul etmişti.

TÜRKİYE SAHİPSİZ BIRAKMADI

Çağrı Üre’nin Marmaris’te yaşayan annesi Hülya Üre ve babası Mehmet Üre’nin Los Angeles’a ulaşımının yanı sıra cenaze ve defin masrafları Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçiliği ve Los Angeles Başkonsolosluğu'nun desteğinin yanı sıra ABD’de yaşayan Türk toplumunun düzenlediği kampanya ile gerçekleşti.

 

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