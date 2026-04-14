Katy Perry, kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamalarına karşı sessizliğini bozdu

Amerikalı pop yıldızı Katy Perry, Avustralyalı oyuncu Ruby Rose'un kendisine yönelik cinsel saldırı suçlamalarının ardından açıklama yaptı. 41 yaşındaki Perry'nin temsilcisi, "Ruby Rose'un sosyal medyada Katy Perry hakkında yaydığı iddialar kesinlikle yanlıştır. Aynı zamanda tehlikeli ve pervasız yalanlardır. Rose'un, çeşitli kişilere karşı sosyal medyada ciddi kamuoyu iddialarında bulunma konusunda iyi belgelenmiş bir geçmişi vardır ve bu iddialar adı geçen kişiler tarafından defalarca reddedilmiştir" dedi.

Rose, Perry'ye yönelik cinsel taciz suçlamasını sosyal medya üzerinden, Perry'nin, Justin Bieber'ın Coachella performansına yaptığı esprili yoruma yanıt verirken yaptı. Rose, “Katy Perry, Melbourne'deki Spice Market gece kulübünde bana cinsel saldırıda bulundu. Onun ne düşündüğü kimin umurunda?” diye yazdı. Oyuncu, “Olaydan sonra üzerine kustum. Hikayeyi kamuoyuna anlattım ama nasıl başa çıkacağımı bilmediğim için 'komik küçük bir sarhoşluk hikayesi' olarak değiştirdim. Daha sonra ABD vizesi almamda bana yardım etmeyi kabul etti. Bu yüzden bunu sır olarak sakladım. Ama size onun iyi bir insan olmadığını söyledim" ifadesini kullandı.

"NEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADIN?"

Bir sosyal medya kullanıcısı, Rose'a neden polise şikayette bulunmadığını sorduğunda, Rose şu yanıtı verdi: Bununla ilgili şikayette bulunmakla ilgilenmiyorum. Hele ki yetişkin erkeklerin elinden maruz kaldığım sayısız tecavüz için bile şikayette bulunmamışken...

“Ama beni dava etmekte tamamen özgür. Dava etmeyecek, çünkü olay yaşandı, fotoğraflarım var ve kelimenin tam anlamıyla halka açık bir yerde ve birçok kişi şahit oldu" diyen Rose, daha sonra polise gideceğini iddia etti.

POLİSE GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

"Bugün, yaşadıklarımın soruşturulup soruşturulamayacağını görmek için bir polis karakoluna gideceğim. Sanırım zaman aşımına uğramıştır, ama denemek için daha da fazla nedenim var" diyen Rose, "Cinsel istismara dair hikayelerini paylaşmak için öne çıkan tüm cesur kadınlara teşekkür etmek istiyorum. Özellikle de polis ve mahkeme sisteminin acı dolu sürecinden geçenlere... Yıllarca çok yaralı ve korkmuş olduğum için gerekli adımları atamadım, çünkü sistemin nadiren işe yaradığını biliyorum" diye ekledi.

Saatler sonra Rose, "Başardım" diye yazdıktan sonra başka bir kullanıcıya polis karakolundan ayrıldığını bildirdi.