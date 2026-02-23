Canlı
        Haberler Magazin 'Kavak Yelleri'nin senaristi Yiğit Güralp'tan yıllar sonra itiraf: 'Aslı' ve 'Efe' aşkı midemi bulandırınca diziyi bıraktım

        Yiğit Güralp'tan yıllar sonra 'Kavak Yelleri' itirafı

        Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinin senaristi Yiğit Güralp, yıllar sonra ilk kez bir itirafta bulundu ve zamanında diziyi neden bıraktığını açıkladı; "Midemi bulandırınca diziyi bıraktım"

        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 08:14
        "Midemi bulandırınca diziyi bıraktım"

        Başrollerinde; Pelin Karahan (Aslı), Dağhan Külegeç (Efe), İbrahim Kendirci (Deniz), Aslı Enver (Mine) ve Sarp Apak'ın (Güven) yer aldığı, bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nin senaristi Yiğit Güralp, zamanında diziyi neden bıraktığını açıkladı.

        Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver
        Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver

        "MİDEMİ BULANDIRINCA DİZİYİ BIRAKTIM"

        Yiğit Güralp, dizinin ana karakterleri 'Efe' ve 'Aslı' arasındaki aşkın hikâyeye zorla dâhil edildiğini belirterek; "Kavak Yelleri'ni 'Efe' ve 'Aslı' aşkı midemi bulandırdığı için bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı ama yapımcı ve kanal o aşkı istiyor ve baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk reytingleri yükseltecekti. Ben de 'Reytinglerinizle size hayırlı günler' dedim ve bıraktım. Bir daha reytingler benim yazdığım bölümler gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

        Kendi yazdığı bölümlerden sonra reytinglerin bir daha aynı seviyeye ulaşmadığını iddia eden Yiğit Güralp, ticari beklentilerin hikâye bütünlüğünün önüne geçmesine tepki göstererek görevinden ayrıldığını ifade etti. Güralp'in bu çıkışı, dizinin hayranları arasında yıllar sonra yeniden büyük bir tartışma başlattı.

