Başrollerinde; Pelin Karahan (Aslı), Dağhan Külegeç (Efe), İbrahim Kendirci (Deniz), Aslı Enver (Mine) ve Sarp Apak'ın (Güven) yer aldığı, bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nin senaristi Yiğit Güralp, zamanında diziyi neden bıraktığını açıkladı.

Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci ve Aslı Enver

"MİDEMİ BULANDIRINCA DİZİYİ BIRAKTIM"

Yiğit Güralp, dizinin ana karakterleri 'Efe' ve 'Aslı' arasındaki aşkın hikâyeye zorla dâhil edildiğini belirterek; "Kavak Yelleri'ni 'Efe' ve 'Aslı' aşkı midemi bulandırdığı için bıraktım. Ben olsaydım öyle bir aşk olmazdı ama yapımcı ve kanal o aşkı istiyor ve baskı yapıyordu. Onlara göre bu aşk reytingleri yükseltecekti. Ben de 'Reytinglerinizle size hayırlı günler' dedim ve bıraktım. Bir daha reytingler benim yazdığım bölümler gibi olmadı" ifadelerini kullandı.

Kendi yazdığı bölümlerden sonra reytinglerin bir daha aynı seviyeye ulaşmadığını iddia eden Yiğit Güralp, ticari beklentilerin hikâye bütünlüğünün önüne geçmesine tepki göstererek görevinden ayrıldığını ifade etti. Güralp'in bu çıkışı, dizinin hayranları arasında yıllar sonra yeniden büyük bir tartışma başlattı.