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Kavun ve karpuzun iyisi nasıl seçilir? Nelere dikkat etmelisiniz? İşte, karpuz seçmenin püf noktaları!

En iyi kavun ve karpuzu seçmek için çok basit birkaç yöntem var. Görünüşü, olgunluğu ve rengine bakarak en lezzetli kavun ve karpuzu seçebilirsiniz. İşte, karpuz ve kavun seçerken dikkat etmeniz gerekenler...

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  • Kavun ve karpuzun iyisi nasıl seçilir? Nelere dikkat etmelisiniz? İşte, karpuz seçmenin püf noktaları!

    Karpuz ya da kavun seçerken görünüşünde dikkat etmeniz gereken birkaç detay vardır. 

    SAPINA BAKIN

    Karpuz veya kavun seçerken sapına bakarak olgunluğunu anlayabilirsiniz. Eğer yeşil saplı bir karpuz ise daha yeni toplanmıştır. Kahverengi ve kuru bir sapı varsa uzun zaman önce toplanmıl olduğunu anlayabilirsiniz. Taze ve olgun bir kavun ya da karpuz isterseniz yeşil saplı olanlardan seçin.

     
  • Kavun ve karpuzun iyisi nasıl seçilir? Nelere dikkat etmelisiniz? İşte, karpuz seçmenin püf noktaları!

    AĞIRLIĞI

    Olgulaşan bir karpuz boyuna göre daha ağır olmalıdır. Sulu karpuz veya kavun daha ağır olur. Bu nedenle elinizle karpuzu tartarak sulu ve olgunlaşmış olup olmadığını anlayabilirsiniz.

     
  • Kavun ve karpuzun iyisi nasıl seçilir? Nelere dikkat etmelisiniz? İşte, karpuz seçmenin püf noktaları!

    SESİNİN DİNLENMESİ

    Avcunuzla ya da parmak boğumlarınızla karpuza veya kavuna vurun. Eğer meyve olgunlaşmışsa içi boş ve derin bir ses verir. Bu meyvenin hem sulu hem de olgun olduğunu gösterir. Çıkan ses, donuk veya düz ise meyve daha olgunlaşmamıştır.

     
  • Kavun ve karpuzun iyisi nasıl seçilir? Nelere dikkat etmelisiniz? İşte, karpuz seçmenin püf noktaları!

    KABUĞUNUN RENGİ

    Karpuz veya kavunu incelerken canlı renkte olmasına dikkat edin. Karpuzunların, açık çizgili ve koyu yeşil kabukları olmalı. Kavunların ise yeşilin tonları hatta sarıya çalan rengi olmalıdır. Ayrıca kavunların alt tabanları yumuşamışsa olgunlaştığı anlamına gelir.

     
  • Kavun ve karpuzun iyisi nasıl seçilir? Nelere dikkat etmelisiniz? İşte, karpuz seçmenin püf noktaları!

    ŞEKLİ

    Orantılı ve düzgün bir şekle sahipse olgunlaşmıştır. Düzgün gelişmemiş ve ortantısız bir kavun veya karpuz tercih etmeyin.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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