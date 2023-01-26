Kaydedilen en yakın karşılaşma: 2023 BU, Dünya'nın yakınından geçecek

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NASA Çarşamba günü yaptığı açıklamada; yeni keşfedilen bu asteroidin Güney Amerika'da atmosferin 3,600 kilometre üzerinden geçeceğini belirtti. Bu, tepemizde dolaşan iletişim uydularından 10 kat daha yakın olduğu anlamına geliyor. Ancak NASA açıklamasında asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali olmadığı konusunda net konuştu.

Asteroidin Dünya'ya en yakın anının yerel saatle 21:27'de gerçekleşeceği belirtildi.

Asteroid Dünya'ya çok yaklaşsa bile, bilim insanları büyük bir kısmının atmosfere inmeden yanacağını, bazı büyük parçaların ise muhtemelen meteor olarak düşeceğini söyledi.

NASA'da mühendis olan Davide Farnocchia yaptığı açıklamada, "Bu, Dünya'ya yakın bir cismin şimdiye kadar kaydedilen en yakın yaklaşmalarından biri" diye konuştu.

Cumartesi günü keşfedilen ve 2023 BU olarak bilinen asteroidin 3,5 metre ile 8,5 metre arasında bir büyüklüğe sahip olduğu düşünülüyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.