Oyuncu Yalçın Avşar: Boyumu gangster uzattı

"KAYGISIZLAR'DA YEŞİLÇAM İZLERİ VARDI"

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden olan 'Kaygızlar' hakkında da konuşan Avşar, "Ekip o kadar iyidi ki.. Gani Müjde, Selçuk Erdem ve Tükenmez Kalem Grubu senaryoyu yazıyordu. Yönetmen koltuğunda ise Ertem Eğilmez'in öğrencisi Temel Gürsu vardı. Ercan Yazgan, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda, Çiçek Dilligil, Ülkü Duru, Yılmaz Köksal hepsi çok değerli isimlerdi. Yeşilçam dokunuşunun olması diziyi farklı kıldı. Temel Ağabey dizide 'Eleman' diye bir karakter olduğunu söyledi. Onun bizi seçtiği yerde bizim tercih hakıımız olmazdı. İki sezon rol aldım. Ancak iki sezon sonra tiyatral bir iş olmamasına rağmen dizi sit-com'a geçti. Anlamaşadığımız konular oldu, ayrıldım. Zaten sonrasında da dizi uzun sürmedi ve bitti" ifadelerini kullandı.