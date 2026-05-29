Kayıp çocuk, yaylada uyurken bulundu

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde kayıp ihbarı yapılan 3 yaşındaki kız çocuğu, evine yakın bölgede uyurken bulundu.

AA'da yer alan habere göre Söbeçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine İnce'nin bulunması için Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, çocuğu sabah saatlerinde evine iki kilometre mesafedeki yaylada uyurken buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, tedbir amaçlı Çayıralan Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ekipler ve gönüllülerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde çocuğun sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ bulunduğu bildirildi.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplere de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"RABB'İM EVLADIMIZA SAĞ SALİN KAVUŞMAYI NASİP EYLEDİ"

Baba Süleyman İnce, AA muhabirine, kızlarının sağ salim bulunmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kızının bulunmasında emeği geçenlere teşekkür eden İnce, şöyle konuştu:

"Babamızı ziyarete geldiğimizde çocuğun bir anda kaybolduğunu öğrendik. Akşam 18.00'den sabah 07.00’a kadar ekiplerle beraber aradık. Ekipler tarafından sabaha kadar arandı. Sabah saat 06.00 sularında bulundu. Rabb'im vatanımızı ve milletimizi daim eylesin. İlk kaybolduğunda Allah’a sığındık. Rabb'imin o çocuğu koruyacağı düşüncesiyle dualarımızı ettik. Yetkililer ve köylülerimizle aramaya katıldık. Kaybolduğunda üzüntülüydük. Bulduğumuzdaki sevinci de anlatamayız.

Sağlık durumu gayet iyi, şu an kontrol amaçlı hastanede. Biz de şimdi ona gidiyoruz, çok mutluyuz. Rabb'im evladımıza sağ salim kavuşmayı nasip eyledi."