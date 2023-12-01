Kayıp genç ölü bulundu

Kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Denizli'de 2 gündür haber alınamayan genç, Honaz Kalesi surları dibinde ölü olarak bulundu
Denizli'nin Honaz ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Gökhan Kelle'den (25) 2 gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarın ardından ekiplerce başlatılan arama çalışmalar sürerken, mahalle sakinleri tarafından Honaz Kalesi'nin surları dibinde bir kişinin hareketsiz yattığı bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, hareketsiz kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede darp izi bulunmayan cansız bedenin Gökhan Kelle'ye ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.