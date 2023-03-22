Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Almanya’dan gelen kayıp iş insanının kaçırıldığına dair görüntüler ortaya çıktı! - Son dakika haberler
ABONE OL

Almanya’dan gelen iş insanının kaçırıldığına dair görüntüler ortaya çıktı!

Almanya’da yaşayan ve İstanbul’a gelen iş insanı Zeki Oğuz, kayıplara karıştı. İş insanına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Marketten alışverişten çıkan Oğuz, 3 kişi tarafından zorla bir araca bindiriliyor. Görüntülerde şüphelilerin iş insanı Oğuz diye bir başka kişiyi zorla araca bindirmeye çalışırken de görüldüğü kayıtlar ortaya çıktı. Yanlış kişiyi araca bindirmeye çalıştıklarını fark eden şüpheliler, daha sonra marketten çıkan Oğuz’u araca bindiriyor. İstanbul’da da bir restoranın ortağı olan iş insanı için arkadaşı kayıp başvurusunda bulundu. Polis çalışma başlattı

Almanya’dan gelen kayıp iş insanının kaçırıldığına dair görüntüler ortaya çıktı! - Son dakika haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Almanya’da yaşayan ve İstanbul Taksim’ de bir restoranın ortağı olan iş insanı Zeki Oğuz, geçtiğimiz hafta İstanbul’a geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Oğuz geldikten bir gün sonra Kemerburgaz Göktürk’te kayıplara karıştı. Oğuz’a ulaşamayan arkadaşı L.U., karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

TELEFONLARI KAPALI

Zeki Oğuz ile o gün mesajlaştığını söyleyen arkadaşı L.U., daha sonra kendisine ulaşamadığını söyledi. Şikayet dilekçesinde, telefonları kapanan ve Whatsapp mesajlarının da iletilmediği arkadaşının hayatından endişe ettiğini ekledi.

ŞOK GÖRÜNTÜLER BULUNDU

Oğuz’un kaybolmadan önce çevredeki marketlerin güvenlik kameralar görüntüleri de incelendi. Görüntülerde iş insanı Oğuz’un izine rastlanıldı. Buna göre alışveriş yaptığı marketin kasasında ödeme yapan iş insanı Oğuz’un market çıkışında yaşadıkları şoke etti.

ÖNCE YANLIŞ KİŞİ KAÇIRILMAK İSTENİYOR

Ortaya çıkan görüntülerde, marketin önünde şüpheli kişiler dikkat çekiyor. Elinde alışveriş torbasıyla çıkan bir kişi, Zeki Oğuz diye şüpheli 3 kişi tarafından zorla araca bindirilmek isteniyor. Ancak kısa bir süre sonra araca bindirilmek istenen kişi Zeki Oğuz olmadığı anlaşılınca serbest bırakılıyor. Ve bir sonraki kişi olan Zeki Oğuz’a yönelen saldırganlar kendisini zorla araca bindiriyor.

KİM OLDUKLARI ARAŞTIRILIYOR

İstanbul Taksim’de de bir restoranın ortağı olduğu belirtilen iş insanı Zeki Oğuz'un, kimler tarafından araca bindirildiğine dair çalışmalar başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burdur teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Burdur teravih namazı vakti saat kaçta?
GÜNDEM Burdur teravih namazı saatleri
Kilis teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Kilis teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM Kilis teravih namazı saatleri
Bolu teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Bolu teravih namazı vakti saat kaçta?
GÜNDEM Bolu teravih namazı saatleri
Bitlis teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Bitlis teravih namazı vakti saat kaçta?
GÜNDEM Bitlis teravih namazı saatleri
Karabük teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Karabük teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM Karabük teravih namazı saatleri
Karaman teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Karaman teravih namazı vakti saat kaçta?
GÜNDEM Karaman teravih namazı saatleri 2023
Yalova teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Yalova teravih namazı vakti saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM Yalova teravih namazı saatleri
Sel sularının vurduğu Balıklıgöl'de balıklar göründü
GÜNDEM Sel sularının vurduğu Balıklıgöl'de balıklar göründü
Bingöl teravih namazı saatleri 2023: Diyanet Bingöl teravih namazı vakti saat kaçta?
GÜNDEM Bingöl teravih namazı saatleri
İYİ Partili Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor
GÜNDEM İYİ Partili Ağıralioğlu açıklamalarda bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.