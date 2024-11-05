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        Kayıp kadının samanlıkta cesedi bulundu

        Kütahya'nın Gediz ilçesinde 18 gündür aranan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki kadının, evinin yakınında akrabasına ait samanlıkta cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:19 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:21
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        Kayıp kadının samanlıkta cesedi bulundu
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        Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Akkaya köyünde yaşayan ve 18 Ekim'den bu yana haber alınamayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Asiye Günay'ın cesedi, evinin yakınındaki samanlıkta bir yakını tarafından balyaların arasında bulundu.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Günay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        Söz konusu samanlıkta daha önce birçok kez arama yapıldığı öğrenildi.

        Asiye Günay için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

        Köy içinde ve ormanlık alanda yapılan çalışmalara rağmen Günay'a ait herhangi bir ize rastlanamamıştı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #Kütahya
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