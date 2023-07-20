Kayıp kimlik yenileme başvurusu - Kayıp ve çalıntı halinde kimlik yenileme nasıl yapılır? Kimlik kartı, kişinin kimliğini kanıtlamak için kullandığı önemli bir belgedir. Ancak bazen kaybolabilir veya çalınabilir. Kayıp veya çalıntı durumunda kimlik kartınızı yenilemek için belirli bir süre ve prosedür bulunmaktadır. Kayıp kimlik nasıl çıkartılır? İşte; Kayıp kimlik yenileme ile ilgili tüm detaylar…

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