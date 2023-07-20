Kanun yararına bozma dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Kanun yararına bozma dilekçesi örneği
Kanun yararına bozma dilekçesi, hukuki bir süreç olan kanun yararına bozma yoluna başvurmak için yazılan bir başvuru dilekçesidir. Kanun yararına bozma dilekçesi nedir? Kanun yararına bozma dilekçesi nasıl yazılır? İşte kanun yararına bozma dilekçesi hakkında tüm detaylar…
Türk hukuk sisteminde, kararlarını kesinleştirmiş olan mahkeme kararlarına karşı hukuki yollar mevcuttur. Bunlardan biri de kanun yararına bozma yoludur. Kanun yararına bozma dilekçesi, bu yola başvurabilmek için yazılan bir başvuru dilekçesidir. İşte; kanun yararına bozma dilekçesi nasıl yazılır? Kanun yararına bozma dilekçesi örneği…
Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nedir?
Kanun yararına bozma dilekçesi, kesinleşmiş mahkeme kararlarının, hukuki bir noksanlık veya hata bulunduğunda, Yargıtay'a başvurarak yeniden değerlendirilmesi için yazılan bir dilekçedir. Kanun yararına bozma yoluna başvurabilmek için, belirli koşulların sağlanması ve dilekçenin ilgili mercilere doğru şekilde sunulması gerekmektedir.
Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nasıl Yazılır?
Kanun yararına bozma dilekçesi yazarken aşağıdaki adımları takip etmek önemlidir:
Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Örneği
Tarih
İlgili Mercii
Dosya Numarası:
Tarafların İsimleri:
Konu: Kanun Yararına Bozma Talebim Hakkında
İlgili mahkeme tarafından verilen kararın kanun yararına bozulması talebimle bu dilekçemi sunmaktayım. Aşağıda taleplerimi ve gerekçelerimi detaylı bir şekilde açıklamaktayım:
Gerekçeler:
[...] (Dilekçenin devamı için gerekçelerin açıklandığı bölüm)
Taleplerim:
Ekler:
Yukarıda belirtilen taleplerim ve gerekçelerim doğrultusunda, kanun yararına bozma talebimi saygılarımla arz ederim.
Saygılarımla,
Ad- Soyad:
İmza:
Yukarıdaki dilekçe sadece bir örnek niteliğindedir. Başvurularda kullanılacak dilekçenin resmi formatı ve ilgili heyetin istediği bilgiler için alanında uzman bir kişiden destek alınması oldukça önemlidir.