Kayıp Kız filminin konusu nedir? 0:00 / 0:00

Orijinal ismi Gone Girl olan ve Türkçe’ye “Kayıp Kız” olarak çevrilen gerilim filmi, bu akşam televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Başrolleri Ben Affleck ve Rosamund Pike tarafından paylaşılan Kayıp Kız filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Peki, başrollerine birçok ödül kazandıran 2014 yapımı Kayıp Kız filminin konusu nedir, Kayıp Kız filminin oyuncuları kimlerdir? İşte, Kayıp Kız filmi ve tüm detayları…

KAYIP KIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ortabatı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hikâyede gizemli bir şekilde karısı kaybolan bir adam kısa bir sürede şüpheleri üzerine çekmektedir. Filmde sahtekarlık, medya, ekonominin evlilik üzerine etkilerini ve insanların birbirlerini algılamaları incelenmektedir.

KAYIP KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ben Affleck - Nicholas “Nick” Dunne, bir öğretmen

Rosamund Pike - Amy Elliott Dunne, Nick'in kayıp karısı

Neil Patrick Harris - Desi Collings, Amy'nin eski zengin sevgilisi

Tyler Perry - Tanner Bolt, Nick'in avukatı

Carrie Coon - Margot "Go" Dunne, Nick'in ikiz kız kardeşi

Kim Dickens - Dedektif Rhonda Boney, Amy'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili baş dedektif

Patrick Fugit - Polis Memuru James Gilpin, Boney'in ortağı

Missi Pyle - Ellen Abbott, Nancy Grace'e dayanan bir TV sunucusu

Emily Ratajkowski - Andrea “Andie” Fitzgerald, Nick'in metresi ve öğrencisi

Casey Wilson - Noëlle Hawthorne, Nick ve Amy'nin komşusu

Lola Kirke - Greta, Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı genç bir kadın

Boyd Holbrook - Jeffrey “Jeff”, Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı çapkın bir adam

Lisa Banes - Mary Elizabeth “Marybeth” Elliott, Amy'nin annesi

Sela Ward - Sharon Schieber, TV sunucusu

Scoot McNairy - Thomas “Tommy” O'Hara, Amy'nin eski bir erkek arkadaşı

Scott Takeda - TV Yapımcısı

David Clennon - Randall “Randy” Elliott, Amy'nin babası

Kathleen Rose Perkins - Shawna Kelly